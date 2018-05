Torino hjalp byrival Juventus i gullkampen

ntbsport

Juventus har i tillegg en overlegen målforskjell (+16) i forhold til Napoli. Dermed ligger alt til rette for at «den gamle dame» sikrer sitt sjuende strake seriegull. Napoli trengte tre poeng for å legge et visst press på Massimiliano Allegris mannskap, men mislyktes.

Dries Mertens sendte Napoli i føringen på eget gress søndag, men Daniele Baselli utlignet for Torino. Marek Hamsik ga hjemmelaget 2-1 og håp om tre poeng, men sju minutter før full tid ordnet Lorenzo De Silvestri 2-2 og poengdeling.

Hadde Torino vunnet, ville Juventus vært seriemester allerede søndag.

Juventus har igjen Roma (b) og Hellas Verona (h). Napoli har igjen Sampdoria (b) og Crotone (h).

Torino ligger på tiendeplass i Serie A.

