Southampton-sjefen fyrte løs mot dommerne

Southampton ledet 1-0 til nærmere seks overtidsminutter var spilt. Da satte Tom Davies inn utligningen via en Southampton-forsvarer.

Etter kampen gikk Hughes langt i å si at dommer Jonathan Moss kostet laget hans to uhyre viktige poeng i kampen for å unngå nedrykk.

– Skal vi være ærlige gjorde ikke dommerne seg selv stolte mot slutten av kampen, sa Southampton-sjefen ifølge Teamtalk.

Han mener Everton fikk et høyst ufortjent frispark forut for utligningen i en situasjon der Nathan Redmond, slik Hughes ser det, vinner ballen på reglementert vis.

– Assistentdommeren er to eller tre meter unna og ser krystallklart at det ikke er noen forseelse, men Jon Moss er som vanlig 30 meter unna situasjonen og bestemmer seg for å blåse frispark, sa Hughes.

– På toppen tillater han dem å ta frisparket 10 eller 15 meter lenger fram, og på det tidspunktet diskuterer vi fortsatt om det skal være frispark eller om vi skal ha en fri sjanse alene med keeper, tilføyer han.

Med til historien hører det også at Southampton fikk forsvarsspiller Maya Yoshida utvist fem minutter før full tid.

– Vi er bare skuffet over dommernes prestasjoner, for de fikk direkte innflytelse på oss, sa Hughes.

Alt tyder på at Englands Fotballforbund (FA) vil se nærmere på Southampton-managerens uttalelser i uken som kommer. Hughes risikerer å bli henvist til tribunen når Southampton skal fortsette kampen for å unngå nedrykk.

Laget til Hughes ligger i øyeblikket rett over nedrykksstreken, men er a poeng med Swansea på plassen bak. Tirsdag møtes lagene til utsatt kamp i Premier League.

