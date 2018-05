Real Madrid klapper ikke Barcelona på banen

ntbsport

Barcelona tar imot erkerivalen på Camp Nou etter å ha sikret seriemesterskapet, men Zidane vil ikke la sine spillere stille opp til «pasillo», som er det spanske ordet for når ett lags spillere hedrer sine motstandere før kampen ved å stille opp og klappe dem på banen.

Deportivo La Coruña gjorde det før sin kamp mot Barcelona forrige helg, og Barcelona gjorde det for Real Madrid før en kamp i hovedstaden i 2008.

Barcelona brøt derimot tradisjonen før El Clásico i desember, selv om Real Madrid nettopp hadde vunnet klubb-VM. Fra Barcelona-hold ble det forklart med at klubben selv ikke hadde deltatt i turneringen rivalen vant.

– Det er ikke jeg som har startet dette. Etter klubb-VM syntes ikke Barcelona det var nødvendig å stille æresvakt for oss, sier Zidane.

– Løgn!

– De sa at de ikke hadde vært med i turneringen, men det er løgn, for man kvalifiserer seg til klubb-VM gjennom mesterligaen.

Barcelona har vunnet både serie og cup i Spania denne sesongen. Real Madrid er på sin side klar for mesterligafinale og kan vinne turneringen for tredje år på rad.

– Det viktigste er at vi respekterer det de har gjort. Jeg har stor respekt for deres dobbelttriumf, og jeg gratulerer dem med den. Men vi vil ikke gjøre noe for dem som de ikke gjorde for oss, sier Zidane.

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa i desember at «pasillo» har utspilt sin rolle.

– Jeg vil ikke gjøre det, og jeg ønsker ikke at andre skal gjøre det for meg, sa han.

Mange mener at seremonien er mer en ydmykelse for laget som må applaudere enn den er en anerkjennelse for laget som hedres.

Iniesta

Real Madrid kan komme til å finne på noe spesielt for å hedre Andrés Iniesta, som spiller sin siste El Clásico før han forlater Barcelona ved sesongslutt.

– Han er en spiller vi beundrer. Han er ikke hvem som helst. Vi vil gratulere ham og ønske ham lykke til i framtiden, sier Zidane.

Kampen har liten betydning for utfallet i La Liga, men som alltid er det masse prestisje på spill. Barcelona vil også svært gjerne fullføre sesongen ubeseiret for første gang.

– Jeg kommer aldri til å ta lett på en seriekamp. Det viktigste for oss er å forberede oss til mesterligafinalen, men beste måte å gjøre det er å spille kamper med høy intensitet, sier Zidane.

