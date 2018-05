Målløs Salah, Chelseas mesterligahåp lever etter 1-0 over Liverpool

ntbsport

Olivier Giroud headet inn 1-0 etter en pasning fra Victor Moses. Ledelsen kom etter vel en halvtimes spill. Utover i annen omgang la Chelsea seg veldig dypt i banen og inviterte Liverpool til å overta stadig mer.

Taktikken til manager Antonio Conte betalte seg. Seieren gjør at Chelsea bare er to poeng bak Tottenham når to runder gjenstår. De fire beste i serien får mesterligaspill neste sesong.

Tottenham har igjen to hjemmekamper (Newcastle og Leicester) mens Chelsea runder av serien mot Huddersfield (hjemme) og Newcastle (borte).

Liverpool kom til Stamford Bridge etter den dramatiske semifinaleseieren i mesterligaen over Roma. Mo Salah gjorde noe han sjelden har gjort denne sesongen. Han gikk av banen målløs.

Liverpool risikerer nå å gå glipp av mesterligabilletten. De kan havne utenfor topp fire.

Lett

Arsenal brukte søndagen til å leke seg med Burnley til 5-0-seier. Pierre-Emerick Aubameyang scoret etter 14 minutters spill. Han hadde bare å styre ballen inn fra kloss hold.

Alexandre Lacazette la så på til 2-0 like før pause. I 2. omgang var det Sead Kolasinac, Alex Iwobi og Aubameyang som fikset scoringene for Arsenal.

Det ble dermed et pent punktum for manager Arsène Wenger i hans siste hjemmekamp som Arsenal-sjef. Franskmannen gir seg etter sesongslutt. Seieren søndag gjorde at Arsenal er sikret spill i europaligaen neste sesong.

Det spilles kamper i Premier League både mandag, tirsdag og onsdag. Søndag avsluttes ligaen med denne serierunden: Burnley – Bournemouth, Crystal Palace – West Bromwich, Huddersfield – Arsenal, Liverpool – Brighton, Manchester U. – Watford, Newcastle – Chelsea, Southampton – Manchester C., Swansea – Stoke, Tottenham – Leicester, West Ham – Everton.

