Brækhus møtt med buing da hun forsvarte VM-beltene

Brækhus var storfavoritt før kampen, og «The First Lady» leverte seieren folk forventet.

Den kom imidlertid ikke uten dramatikk.

36-åringen sank ordentlig dypt i knærne i den sjuende runden etter en klokkeklar treffer fra Reis, og også i den påfølgende runden ble den norske boksedronningen tydelig rystet.

Det er uklart om Brækhus faktisk var nedi i den sjuende runden, men hun måtte uansett ta telling.

Buing

Til slutt halte hun i land en grei poengseier etter at dommerkortene viste 97-92, 96-93, 96-93, men bergenseren ble møtt med buing etter kampen.

Da hun fikk mikrofonen i ringen begynte det amerikanske publikummet å bue mens Reis' støtteapparat løftet den amerikanske bokseren opp og bar henne rundt.

Ubeseiret

Seieren er Brækhus' 33. i proffkarrieren – og kan åpne opp enda flere dører for fremtidige kamper i USA. Tidligere på dagen meldte ESPN at bergenseren får 50.000 dollar, rundt 400.000 kroner, for kampen.

Brækhus har tidligere uttalt at hun ønsker å få til et stormøte mot Cris Cyborg, og brasilianeren var ringside i Los Angeles fredag.

Hun ankom arenaen med sitt tittelbelte i MMA, og var for anledningen kledd i en t-skjorte hvor det sto «Cyborg vs. Braekhus». Hun satt med det videre fyr på ryktene om at de to vil møtes i ringen i nær fremtid.

