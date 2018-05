Reinkind hjalp «løvene» til cupfinale

ntbsport

De to nordmennene spilte ikke hovedrollene da «løvene» slo Magdeburg 31-24 i semifinalen lørdag. Keeper Mikael Appelgren var den store helten for vinnerlaget med en rekke flotte redninger. Han fikk også meget god hjelp av forsvaret.

Særlig sto Hendrik Pekeler, Kim Ekdahl du Rietz og Alexander Petersson fram foran 13.200 tilskuere i Hamburg. Pekeler førte også an offensivt med sju mål, mens Mads Mensah scoret seks og Petersson fem.

Sistnevnte er Reinkinds konkurrent om høyrebackplassen i klubben og har vært så godt at nordmannen har fått begrenset spilletid. Neste sesong spiller Reinkind for Kiel.

Reinkind scoret en gang for vinnerlaget lørdag, mens O'Sullivan noterte to scoringer for Magdeburg. Robert Weber scoret hele 12 ganger for Magdeburg, men ingen annen greide flere enn tre scoringer.

Rhein-Neckar Löwen er klar for sin fjerde cupfinale, men har fortsatt til gode å vinne turneringen. Motstander i søndagens finale blir Hannover-Burgdorf, som gjorde kort prosess i sin semifinale mot Kristian Bjørnsens lag Wetzlar.

Martin Ziemer storspilte i målet, og det meste var avgjort ved pause da det sto 15-4. Kampen endte 24-19. Bjørnsen scoret tre ganger, men til liten nytte.

