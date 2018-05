Neymar tilbake i PSGs treningsanlegg

ntbsport

På bildene skjærer verdens dyreste fotballspiller grimaser mens han løfter vekter og gjør øvelser i treningsapparater. Ett bilde viser at han går barbeint i sand i et område som brukes av spillere under opptrening etter skader.

Neymar kom tilbake til Frankrike fredag for å slutte seg til klubben i sesonginnspurten. Han ble i begynnelsen av mars operert hjemme i Brasil for mellomfotsbruddet han pådro seg 25. februar. Han har gjort det klart at målet er å bli klar til VM-sluttspillet i Russland, som starter om 40 dager.

Sjansen for at han spiller flere kamper for PSG denne sesongen er svært liten. Neymar rakk 30 kamper etter at han ble hentet fra Barcelona for 222 millioner euro i fjor sommer.

Det ventes at Neymar sitter på tribunen når lagkameratene møter 3.-divisjonslaget Les Herbiers Vendée i cupfinalen på Stade de France tirsdag. Søndag skal han være med på feiringen av seriegullet når PSG møter Rennes på Parc des Princes.

Etter det har laget bare en kamp igjen av sesongen. Det er borte mot Caen 19. mai og er den eneste der det er mulighet for at Neymar kan få spilletid.

Et par dager tidligere skal Neymar gjennom den siste legesjekken der han trolig friskmeldes.

Brasils landslagslege Rodrigo Lasmar, som opererte Neymar, sa nylig at målet er at spilleren skal være 100 prosent klar når VM-oppkjøringen innledes i Brasil 21. mai.

Ryktene om Neymars framtid fortsetter å svirre. Den spanske idrettsavisen Marca bidro til det med et oppslag om at Neymar "ønsker å spille med CR7", altså Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo.

