Mourinho føler folk overvurderer United

Fredag måtte United tåle et fortjent 0-1-tap borte mot Brighton. Mourinho tok ikke med seg stjernene Romelu Lukaku og Alexis Sánchez til den engelske sørkysten, men verken Marcus Rashford eller Anthony Martial tok vare på sjansen de fikk fra start.

Til tross for tapet ligger United fortsatt an til å bli ligaens nest beste lag bak suverene Manchester City. Byrivalen har for lengst sikret seg Premier League-tittelen.

Mourinho føler mange overvurderer kvaliteten på Manchester United-stallen.

– Vi er ikke så bra individuelt som folk går rundt og tror. Jeg står ved det jeg har sagt, og det er at det vil være stort om vi avslutter sesongen på 2.-plass. Faktisk vil det være mer enn stort, sa Mourinho etter fredagens tap.

Uten å nevne navn var den portugisiske manageren langt fra fornøyd med det reservene leverte mot Brighton.

– Det var ikke bra nok. Når spillere, som erstattet andre, ikke leverer på et godt nok nivå, er det vanskelig for laget å spille bra. Nå forstår du kanskje hvorfor noen spillere spiller mer enn andre. Kanskje slipper jeg å måtte svare på hvorfor spiller A, B eller C ikke får mer spilletid, sa Mourinho til Sky Sports.

Engelske journalister har ofte spurt ham om hvorfor ikke Englands spisstalent Marcus Rashford får spille mer. Mourinho foretrekker å bruke Romelu Lukaku, men belgieren er for tiden ute med skade.

– Hvorfor alltid Lukaku? Nå har dere svaret på hvorfor Lukaku alltid starter, sa Mourinho.

Manchester United spiller neste uke sine to siste ligakamper for sesongen. De er borte mot West Ham torsdag og hjemme mot Watford søndag. 19. mai skal Mourinhos lag bryne seg på Chelsea i FA-cupfinalen.

