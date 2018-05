Mjelde og Chelsea vant FA-cupen på Wembley

ntbsport

Mjelde spilte fra start i Chelseas bakre treer foran 45.000 tilskuere, mens Maria Thorisdottir måtte ta plass på benken etter å ha spilt i mesterligasemifinalen mot Wolfsburg. Jonna Andersson, som ikke var spilleberettiget i den kampen, kom inn i laget igjen.

Begge lag hadde gode sjanser i første omgang, men det var målløst ved pause.

Bachmann endret på det med et skudd i krysset i det 48. minutt. Arsenal svarte med et par gode sjanser, men et Bachmann-skudd som endret retning doblet i stedet Chelseas ledelse.

Vivianne Miedema skapte ny spenning med sin redusering, men Fran Kirby svarte nesten umiddelbart med 3-1-målet som gjorde Chelsea til mester.

Kirby, som er kåret til årets spiller i engelsk kvinnefotball, scoret finalens flotteste mål med en avslutning som skrudde inn.

Chelsea er FA-cupmester for annen gang. Lagkaptein Katie Chapman har vunnet turneringen for 10. gang.

