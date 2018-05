Brighton kjempet United i senk og sikret ny Premier League-kontrakt

ntbsport

Pascal Groß ble den store helten da han stanget inn kampens eneste mål og sørget for at Brighton tok sin første seier i serien siden 4. mars.

Kanskje hadde United-manager Jose Mourinho sett for seg en langt enklere oppgave. Portugiseren sendte i hvert fall på banen et b-preget mannskap. Seks spillere var skiftet ut fra forrige rundes seier mot Arsenal, men mot Brighton fikk gjestene hard kamp om poengene.

– De viste at det var viktigere for dem å bli værende i Premier League enn det er for oss å bli nummer to. De viste det fra første minutt, og det gjorde ikke vi, sa United-sjefen.

Kampen hadde i utgangspunktet ikke stor betydning for bortelaget, som allerede har sikret seg topp fire-plassering og mesterligaspill neste sesong.

– Spillerne som erstattet andre, leverte ikke på et bra nivå. Sa kanskje du skjønner nå hvorfor noen spillere spiller mer enn andre, sa Mourinho.

Annullert scoring

Mourinho kan ikke ha vært fornøyd med det han så av laget sitt de første 45 minuttene, for da lagene gikk til pause hadde fortsatt United ikke hatt en eneste tellende avslutning på mål.

Riktignok satte Fellaini ballen i nettet bak Brighton-keeper Mathew Ryan etter tre minutters spill, men belgieren ble avblåst for offside.

Etter 20 minutters spill satte Glenn Murray United-keeper David de Gea på prøve da han klemte til fra 25 meters hold, men de rødkleddes sisteskanse fikk en hånd på ballen og avverget scoring. De Gea måtte flere ganger ut i full strekk for å forhindre en scoring til hjemmelaget.

Det som kunne blitt Uniteds største sjanse etter en halvtimes spill ble rotet bort av en ubesluttsom Marcus Rashford da han snappet ballen fra Brighton-forsvarer Lewis Dunk.

United fortsatte å virke uinspirerte i annen omgang, noe Brighton utnyttet tolv minutter etter hvilen.

Noen få centimeter

José Izquierdo tråklet seg ned mot linjen og lagt en høy ball inn i feltet. Pascal Groß kom stormende og stanget ballen mot mål. Det kunne se ut som Marcos Rojo reddet på streken, men dommer Craig Pawsons klokke dirret. Det betyr at ballen hadde passert streken, og ifølge TV-bildene var den et par små centimeter over streken.

Målet ga hjemmelaget blod på tann og satte United under kraftig press, men fikk ikke presset ballen inn mellom stengene. Etter hvert virket det som United innså at innsatsen ikke holdt til poeng, og skrudde opp tempoet et par hakk. Da fikk Brighton nok å henge fingrene i.

Marcus Rashford klemte til fra seksten meter, og keeper Ryan fikk bruk for samtlige 184 centimeter da han fikk hendene på ballen. Og selv om United produserte sjanse på sjanse mot slutten av kampen, holdt Brighton-forsvaret unna.

Da dommer Pawson blåste av, kunne hjemmelaget juble for sin første seier på nøyaktig to måneder. Med tre poeng krabbet Brighton opp på 40 poeng, som holder til 11.-plass på tabellen.

United på sin side blir liggende på andreplass med 77 poeng.

Brighton har igjen Manchester City (b) og Liverpool (b) før sesongen er over. Manchester United har igjen West Ham (b) og Watford (h) i serien før FA cupfinalen mot Chelsea 19. mai.

