Tror Brækhus' totalpakke kan gjøre henne til en stor stjerne i USA

Lørdag møter 36-åringen Kali Reis i Carson i Los Angeles. Det blir Brækhus' første steg på veien mot stjernestatus i boksegale USA.

Bernie Bahrmasel skal hjelpe Brækhus med å skape henne et navn også på andre siden av Atlanteren. Han sier at han raskt tenkte at den norske boksedronningen kunne bli en favoritt blant amerikanerne.

– Jeg tenkte at jeg kunne gjøre henne til en stjerne om hun kom til USA. Hun har en markedsverdi, og om du er en merkevare eller en sponsor som ønsker å selge noe til folk, er hun perfekt. Hun er nydelig, sjarmerende og den beste kvinnelige bokseren i verden. Og hun er seg selv, noe som selger her, sier Bahrmasel til NTB.

Brækhus' kamp mot Reis vil bli vist på hovedkanalen til HBO. Storkanalen har aldri tidligere vist en kvinnelig boksekamp live, og etter at nyheten ble sluppet viste amerikansk presse tydelig interesse for Brækhus.

– Det var overveldende. Telefonen min ville ikke slutte å ringe. Alle visste at hun skulle bokse på stevnet, men da de kunngjorde på fredag var det noe som ikke hadde skjedd på 43 år, sier Bahrmasel og legger til at Brækhus' historie gjør at hun har noe å fortelle i tillegg til de sportslige ferdighetene.

– De liker hvor hardt hun jobbet for å oppheve proffboksingsforbudet i Norge, hvor stor hun er i hjemlandet og at hun har alle beltene. HBO elsker å fortelle historier. Det hadde vært noe annet om hun kun var en god bokser, men ikke hadde en historie å fortelle.

Han snakker om «de største kampene» på spørsmål om hvor han ser Brækhus vil ta veien etter kampen mot Reis.

– Hun kan bli veldig stor. Hvis hun fortsetter å trene og gå kamper her, er det alltid rom for stjerner her nede. «Sky is the limit», og dette er et banebrytende trekk.

Brækhus går i ringen rundt klokken 05.00 søndag morgen norsk tid.

