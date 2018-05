Neymar tilbake i Frankrike

ntbsport

Han ankom i et privatfly. Han skal fortsette opptreningen etter skaden i Paris Saint-Germains fasiliteter, og målet er å komme i form til VM-sluttspillet i Russland.

26-åringen ble verdens dyreste fotballspiller da PSG i fjor sommer hentet ham fra Barcelona for 220 millioner euro. Han pådro seg brudd i et mellomfotsbein i kamp for den franske klubben 25. februar og ble operert i hjemlandet en uke senere.

Ifølge sportsavisen L'Equipe har Neymar gått uten krykker de to siste ukene, men forrige uke sa han at det er utelukket å spille kamp før en siste medisinsk undersøkelse 17. mai. Den skjer to dager før PSG spiller sin siste kamp for sesongen.

Trener Unai Emery, som byttes ut ved sesongslutt, sa torsdag at han ikke har snakket med Neymar på «noen uker».

– Han må få fred til å arbeide med det medisinske støtteapparatet, men vi ønsker at han skal være med oss i den siste kampen, sa Emery.

I brasilianerens fravær ble PSG slått ut av mesterligaen av Real Madrid, men klubben har vunnet serien og ligacupen. Tirsdag kan laget fullføre hjemlig trippeltriumf med seier over 3.-divisjonslaget Les Herbiers Vendée i den franske cupfinalen.

(©NTB)