Froome veltet og slo seg før Giro-starten

Den firedoble Tour de France-vinneren pådro seg kutt og skrubbsår på høyre side av kroppen, og både trøye og sykkelbukse var opprevet etter et ublidt møte med asfalten.

I likhet med resten av det 176 mann store startfeltet i Giro d'Italia benyttet Froome seg av de avsperrede gatene til å sykle den 9,7 kilometer lange løypa som benyttes i den innledende tempoetappen senere fredag.

Det fikk intet lykkelig utfall for Froome. En tilskuer la på Twitter ut bilde av en oppskrubbet og blødende Froome.

Stjernerytteren syklet tilbake til Sky-lagets buss for å få medisinsk behandling.

Sky-laget meldte senere at han ikke har pådratt seg noen betydelig skade, men det var ingen god start for rytteren som har skapt negative overskrifter ved å konkurrere videre mens han har en dopingsak hengende over seg.

Det ble funnet ulovlig høye verdier for astmamedisinen salbutamol i en prøve han avga under fjorårets Vuelta a España, men han er ikke blitt suspendert mens saken er under behandling.

Froome prøver å bli den tredje syklist som samtidig er regjerende mester i alle tre Grand Tour-ritt. Han vant både Tour de France og Vuelta a España i fjor.

