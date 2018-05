Froome lettet etter Giro-velt

ntbsport

Den firedoble Tour de France-vinneren pådro seg kutt og skrubbsår på høyre side av kroppen, og både trøye og sykkelbukse var opprevet etter et ublidt møte med asfalten.

I likhet med resten av det 176 mann store startfeltet i Giro d'Italia benyttet Froome seg av de avsperrede gatene til å sykle den 9,7 kilometer lange løypa som benyttes i den innledende tempoetappen senere fredag.

Det fikk intet lykkelig utfall for Froome. En tilskuer la på Twitter ut bilde av en oppskrubbet og blødende Froome.

Ikke alvorlig

Stjernerytteren syklet tilbake til Sky-lagets buss for å få medisinsk behandling. Senere på dagen ble han slått med godt over halvminuttet av teten i prologen.

– Det (å velte) er en del av syklingen. Det gjør vondt, men jeg er bare glad for at det ikke endte mer alvorlig, sa Froome til Sky-lagets nettside fredag kveld.

Fjorårsvinner Tom Dumoulin vant Giro-prologen foran Rohan Dennis.

– Det var tydeligvis Rohan Dennis og Tom som sikret seg tid i dag, men andre ryttere er også med i sammendraget. Det er et langt ritt. Jeg er glad for å være her og komme i gang, sa Froome.

Dopingsak

Velten ble ingen god Giro-start for rytteren som har skapt negative overskrifter ved å konkurrere videre mens han har en dopingsak hengende over seg.

Det ble funnet ulovlig høye verdier for astmamedisinen salbutamol i en prøve han avga under fjorårets Vuelta a España, men han er ikke blitt suspendert mens saken er under behandling.

Froome prøver å bli den tredje syklist som samtidig er regjerende mester i alle tre Grand Tour-ritt. Han vant både Tour de France og Vuelta a España i fjor.

(©NTB)