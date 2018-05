Dumoulin vant Giro-åpningen, mørbanket Froome tapte mye

ntbsport

Dumoulin var to sekunder raskere enn den australske prologeksperten Rohan Dennis på den 9,7 kilometer lange etappen i sentrum av Jerusalem.

Chris Froome var i mål slått med hele 37 sekunder av den nederlandske vinneren. Han ble bare nummer 21.

Tidligere fredag pådro seg firedoble Tour de France-vinneren seg kutt og skrubbsår på høyre side av kroppen da han veltet under en treningstur i den israelske hovedstaden.

Både Froomes trøye og sykkelbukse var opprevet etter det ublide møtet med asfalten. Stjernerytteren syklet tilbake til Sky-lagets buss for å få medisinsk behandling etter uhellet.

Sky-laget meldte senere at han ikke har pådratt seg noen betydelig skade, men det var ingen god start for rytteren som har skapt negative overskrifter ved å konkurrere videre mens han har en dopingsak hengende over seg.

Under prologen var han tydelig preget av det som hadde skjedd.

Froome prøver å bli den tredje syklisten som samtidig er regjerende mester i alle tre Grand Tour-ritt. Han vant både Tour de France og Vuelta a España i fjor.

Vegard Stake Laengen er eneste norske deltaker i årets Giro. Han skal forsøke å hjelpe UAE-lagets italienske kaptein Fabio Aru til en sterk plassering i sammendraget. Fredag ble Stake Laengen nummer 86 i prologen i Jerusalem.

Askerbøringen var slått med ett minutt og seks sekunder av Dumoulin.

(©NTB)