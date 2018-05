Brækhus-kampen vises i Norge

ntbsport

Det har vært mye usikkerhet om Brækhus-kampen ville bli tilgjengelig for norske seere, men torsdag ble det kjent at VG viser kampen bak betalingsmur, på VG+.

– Vi er veldig glade for å gi det norske folk mulighet til å se Cecilia Brækhus i nok en viktig kamp. Vi vet av erfaring at interessen for Brækhus er veldig stor, sier strategidirektør Thomas Manus Hønningstad i VGTV til VG.

Avisen ønsker ikke å fortelle hvor mye de har betalt for rettighetene til å vise den ubeseirede norske boksedronningen forsvare sine fem VM-titler.

Brækhus selv var også svært fornøyd med at norske TV-seere nå får muligheten til å se henne bokse i USA. Hennes kamp mot Reis blir den første kvinnekampen noensinne som vises på hovedkanalen til HBO.

36-åringen er ventet å gå i ringen rundt klokken 05.00 søndag morgen norsk tid.

– Jeg er veldig glad for at alle hjemme i Norge får se dette. Kanskje kan folk forstå betydningen av denne kampen litt bedre. Dette er idrettshistorie, og det ville vært forferdelig om det ikke ble vist i Norge, sa Brækhus til pressen like etter at det ble kjent at kampen vises på VG+.

