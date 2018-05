Det brenner et blått lys for Lørenskog

ntbsport

– Det ser veldig mørkt ut. Penger lar vente på seg. Vi mangler mye, sier klubbens eier og styremedlem Martin Malmo til VG.

Torsdag er siste frist for å betale klubbens gjeld, mens ishockeyforbundet har satt frist til fredag med å levere et reviderte budsjett med tanke på å få eliteserielisens neste sesong.

Lørenskog Ishockeyklubb har en gjeld på 771.942 kroner til kemneren i Lørenskog kommune og skylder ytterligere 144.370 kroner til skattekontoret for utlendinger. Klubben fikk i forrige uke nei om støtte til å innfri disse forpliktelsene.

Dermed ligger det an til at klubben, som spilte NM-finale for to sesonger siden, må si ifra seg plassen i eliteserien. Den vil si så fall bli tilbud Narvik, som endte som nummer tre i kvalifiseringsspillet bak Stjernen og Ringerike.

10. mai er det styremøte i Norges Ishockeyforbund. Der vil lisensnemndas innstilling bli tatt opp, og en avgjørelse vil bli tatt da, ifølge generalsekretær i ishockeyforbundet Ottar Eide.

Martin Malmo sier at ledelsen for Lørenskogs A-lag kommer til å levere sin plan til klubblisensutvalget før fristens utløp fredag.

– Fordi den er nødt til det, hvis vi skulle være så heldig å klare oss, sier han til VG.

