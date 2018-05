Brækhus-kampen vises i Norge

ntbsport

Det har vært mye usikkerhet om Brækhus-kampen ville bli tilgjengelig for norske seere, men torsdag ble det kjent at VG viser kampen bak betalingsmur, på VG+.

– Vi er veldig glade for å gi det norske folk mulighet til å se Cecilia Brækhus i nok en viktig kamp. Vi vet av erfaring at interessen for Brækhus er veldig stor, sier strategidirektør Thomas Manus Hønningstad i VGTV til VG.

Avisen ønsker ikke å fortelle hvor mye de har betalt for rettighetene til å vise den ubeseirede norske boksedronningen forsvare sine fem VM-titler.

Kampen går etter planen tidlig søndag morgen norsk tid.

