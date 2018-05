Siste sjanse for lettet Gangnes

ntbsport

Fire ganger har totningen ødelagt korsbåndet. Nå er 28-åringen på full fart tilbake etter to marerittsesonger.

– Det betyr veldig mye. Det gjør at jeg er en del av laget og blant de gutta som de har troen på og satser på. Jeg har de beste forutsetningene for å bli så god som jeg ønsker til vinteren, sier Gangnes etter at han fikk fornyet tillit på hopplandslaget.

Skal bli best

Han rakk en annenplass i NM før kneet røk på nytt i fjor høst. Det var ikke gitt at Kolbukameratene-hopperen fikk fortsette blant de mest betrodde under landslagssjef Alexander Stöckl.

– Jeg forventet ikke at jeg skulle være en del av A-laget, men håpet det. Jeg hadde ikke hatt problemer med å forstå at de kunne tatt meg ut etter at jeg knapt har hoppet på ski de to siste årene, sier Gangnes.

Landslagsledelsen med Stöckl og hoppsjef Clas Brede Bråthen er tydelige på at Gangnes fortjener landslagsplassen – ikke bare fordi han har vært uheldig med skader, men fordi de tror han igjen kan ta steget opp på pallen i verdenscupen.

– Det er der jeg håper å være selv. Jeg hadde aldri gått på en tur til om jeg ikke hadde ambisjoner om å bli best, sier Gangnes.

Han er i godt humør når A-landslaget for VM-sesongen presenteres, men vet at dette er siste sjanse i hoppbakken.

– Jeg har tenkt å ha med meg knærne i mer enn fire år (Beijing-OL). Går det i stykker en gang til, er det slutt. Men da kan ingen ta fra meg at jeg prøvde, sier hopperen som i mai blir 29 år.

– Er du sikker på at kneet holder?

– Det kan jeg ikke være, men dere kan heller ikke være sikre på om kneet holder etter en tur på butikken. Den dagen jeg begynner å tvile på om knærne holder, da legger jeg opp, sier den sympatiske totningen.

Smertefri

Først på sensommeren er Gangnes tilbake i hoppbakken. Han tar ingen sjanser på å sette utfor for tidlig.

– Kneet er smertefritt, og styrken kommer mer og mer sammen med hastigheten i beina. Det plager meg ikke, men jeg er ikke klar til å hoppe. Målet er å være tilbake på pallen i verdenscupen igjen til vinteren. Det er offensivt, men jeg føler ikke det er å ta seg vann over hodet. Jeg er god nok til å være der, sier Gangnes.

– Jeg liker VM-bakkene. Er jeg med og preger enkelthelger i verdenscupen, har jeg en god posisjon inn mot mesterskap. Det er det jeg håper. Jeg er veldig optimist, sier Kolbukameratene-hopperen.

Gruer seg

Han gruer seg til comebacket i hoppbakken.

– Den dagen blir ikke noe særlig. Jeg må få det unnagjort. Det blir en utrivelig dag i bakken. Du er usikker på hvordan ting føles. Så går det seg til i løpet av noen dager, heldigvis.

Slik forklarer landslagssjef Alexander Stöckl beslutningen om å la Gangnes få nok en sesong på A-landslaget.

– Vi har en strategi der en utøver som er skadd skal få sjansen minst ett år til på landslaget med økonomisk støtte. Det gjør vi også denne gangen. Det er en rettferdig beslutning. Han var en av våre beste hoppere før han skadet seg i fjor høst. Ikke glem at han ble nummer to i NM før det smalt igjen.

