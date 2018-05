Liverpool finaleklare tross 2-4-tap

ntbsport

Premissene før kampen var klare: Roma måtte vinne med tre mål etter å ha tapt 2–5 i den første semifinalekampen på Anfield for å ha mulighet til en finaleplass.

Det var en oppgave som ble for stor for Jürgen Klopps målkåte mannskap. Onsdag vant Roma 4-2, men det var ikke nok for italienerne. Radja Nainggolan scoret to kjappe på tampen. Først fire minutter før full tid, og deretter ett på straffe på overtid.

Liverpool reddet seg inn og skal være glad for at kampen ikke varte lenger, men kan nå begynne å forberede seg på mesterligafinale mot Real Madrid 26. mai.

– Det er en helt utrolig følelse, vi fortjente det. Vi håpet å gjøre det bedre her, men det betyr ingenting nå. Vi er videre, sa Liverpools kaptein Jordan Henderson til Viaplay etter kampen.

Komisk selvmål

Da hjemmelaget jaktet et tidlig mål var det Sadio Mané som straffet Roma knallhardt etter en feilpasning fra tomålsscorer Radja Nainggolan. Tversoverpasningen fra Roma-spilleren havnet i beina på Firmino, som sendte en perfekt pasning til Mané som iskaldt la ballen til side for Alisson i Roma-målet.

Liverpool er ikke kjent for å være bunnsolide bakover, og etter 15 minutters spill viste de hvorfor. Liverpools Dejan Lovren hadde en tilsynelatende enkel jobb med å klarere ballen unna på femmeteren, men banket den i stedet i hodet på lagkamerat James Milner og i mål til 1–1.

Var på rett sted

Akkurat der og da ble det tent et lite finalehåp i den italienske hovedstaden, men bare ni minutter senere ble det bekmørkt for Roma. Georginio Wijnaldum var sist på ballen etter litt klabb og babb etter en corner, og sendte Liverpool opp i føringen på ny.

– Det var et godt øyeblikk. Jeg var heldig som var på rett sted, sa den nederlandske målscoreren etter kampen.

Da dommeren blåste av første omgang hadde Liverpool trolig blitt snytt for straffe, Roma hadde banket ballen i stolpen og Roma måtte ha fire mål i annen omgang for å berge ekstraomganger.

Roma har utrettet mirakler på Stadio Olimpico tidligere, senest da de vant 3–0 mot Barcelona i kvartfinalen, og det var tydelig at Roma ikke hadde gitt opp håpet da de entret banen for de siste 45 minuttene.

Fire minutter ut i omgangen ble Edin Dzeko meid ned av Liverpool-keeper Loris Karius, bare for å se at assistentdommeren hadde hevet flagget for offside, som i beste fall kan kalles tvilsom ut fra reprisene på TV.

Finaleklare

Men bare tre minutter senere fikk Dzeko sjansen på ny etter en retur fra Liverpool-keeper Karius. Denne gangen satte bosnieren ballen i mål, og scoret samtidig sitt åttende mål i mesterligaen på tolv kamper.

Roma fortsatte å presse Liverpool tilbake og engelskmennene hadde i perioder sin fulle hyre med å rydde unna. Samtidig tikket klokka sakte, men sikkert mot Liverpools første mesterligafinale på elleve år.

Etter hvert som klokka nærmet seg full tid gikk det opp for Roma-spillerne at finalemulighetene ble mindre og mindre. Samtidig ble smilene hos Liverpool større og større, og til slutt ble det klart at Liverpool er klare for finalen i Europas gjeveste klubbturnering.

Finalen spilles på den olympiske stadion i Kiev i Ukraina, 26. mai. Der skal Liverpool møte Real Madrid som tirsdag vant sin semifinale mot Bayern München.

