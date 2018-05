Stig-André Berge tok EM-sølv i bryting

ntbsport

Det ble 2-3-tap for Berge i russiske Kaspisk. Mihut kjempet seg til en tidlig 3-0-ledelse, men Berge skapte spenning da han sikret seg to poeng kort tid før slutt. Likevel holdt det ikke. Rumeneren kunne juble for det edleste metallet.

Elleve år etter forrige mesterskapsfinale, tok 34 år gamle Berge, som nylig ble pappa, seg hele veien til finalen.

– Jeg skal bare ut og ha det gøy i finalen, sa Berge til bryteforbundets nettsted etter semifinalen.

I finalen holdt det ikke helt inn. Likevel tangerte Berge sin bestenotering i EM-, VM- og OL-sammenheng. Han har EM-sølv fra 2007. I tillegg har han bronse fra både VM (2014) og OL (2016).