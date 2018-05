Liverpool kan sette scoringsrekord

ntbsport

Når Liverpool entrer Stadio Olimpico onsdag kveld er det med sterke 44 scoringer i bagasjen hittil i årets mesterligaspill. 5-2-seieren hjemme på Anfield i den første semifinalen var selve kronen på verket. Én scoring til på bortebane, og rekorden til Barcelona satt i sesongen 1999/2000 ryker. Da scoret de 45 mål på 16 kamper, og det ga et snitt på 2,81 mål per kamp.

Liverpools 44 scoringer på 13 kamper hittil gir et målsnitt per kamp på 3,38. Det tallet er skyhøyt i dagens internasjonal fotball.

Manchester Citys kruttsterke 102 scoringer på 35 kamper i årets Premier League gir for eksempel et målsnitt på 2,91 per kamp.

Målkontoen til Liverpool viser framfor alt hvilket glitrende angrep de har hatt i Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané denne sesongen.

Firmino skrev for øvrig ny langtidskontrakt med Liverpool sist søndag.

Snuoperasjon

Salah og Firmino scoret begge to mål i det første møtet. Mané laget ett. Du skal ikke se bort fra at én av de tre bidrar igjen.

Akkurat det vil ikke være bra for hjemmelaget. Selv om de slo Barcelona 3-0 på eget gress etter 1-4-tap borte, er det ikke gitt at det samme skjer igjen. Hvis Liverpool scorer, holder det ikke engang med tre scoringer. Da må de opp i fire.

Roma ga ikke opp før Barcelona-kampen, og de lærte nok av det. Dessuten er det en kjensgjerning at laget er godt på hjemmebane. «The Giallorossi» har ikke sluppet inn mål hjemme i årets mesterliga. Den tidligere klubben til både John Arne Rise og John Carew, pleier å gjøre mål også.

Historie

Roma har bare vært i én semifinale i europacupen tidligere, og den gangen gikk de videre bare for å tape finalen mot Liverpool etter straffespark hjemme på Stadio Olimpico. Det skjedde i 1984.

Én gang tidligere har lagene møtt hverandre i en dobbeltkamp i europacupen. Også i 2000/2001 vant Liverpool. Michael Owen scoret begge for Liverpool i bortekampen, og det hjalp ikke at Roma vant på Anfield etter scoring av Gianni Guigou.

Romas lyspunkt de to klubbene imellom stammer fra nylige treningskamper. I 2014 vant 1–0 i Boston, og i august 2016 vant Roma 2-1 i St. Louis.

I den siste kampen scoret Mohamed Salah og Edin Dzeko hvert sitt.

De to kan fort bli sentrale onsdag også.

