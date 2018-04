Kane med ufattelig bom, men nærmer seg Salah på toppscorertoppen

ntbsport

Tottenham nærmer seg Champions League-spill til høsten etter mandagens trepoenger i Premier League.

Mye handlet om Kane toppscorerduell med Liverpools Mohamed Salah. Før innspurten leder Salah 31-27 mot den engelske landslagsspissen.

Dele Alli ga Spurs ledelsen etter en fryktelig keepertabbe av Orestis Karnezis (på lån fra Udinese) i Watford-buret etter et kvarters spill. Den greske målvakten mistet helt umotivert et innlegg.

Christian Eriksen takket for gavepakken og fant Alli, som enkelt kunne sendte Tottenham opp i 1-0. Eriksen er dermed oppe i ti mål og ti assist denne sesongen. Tosifret antall mål og assist i samme PL-sesong har bare Jürgen Klinsmann og Emmanuel Adebayor klart for Tottenham.

Bommet for åpent mål

Harry Kane spratt opp i 27 ligamål for sesongen da han bredsidet inn 2-0 etter 48 minutter. Det ble spissens eneste mål på Wembley mandag, men det burde vært flere.

For etter 68 minutter trodde ingen det de så. En heading fra Jan Vertonghen gikk i stolpen og Kane skulle bare sette returen i åpent mål. Men storscoreren bommet utrolig nok på ballen og måtte forfjamset se ballen gå mellom beina sine.

Kane hadde ballen i mål et kvarter før slutt, men måtte fortvilet se at linjedommeren hadde flagget oppe for offside.

– Jeg kunne absolutt scoret flere. Den som kom tilbake fra stolpen, kom fort, medga Kane.

Salah har bare to kamper igjen denne sesongen, Kane tre. Kampen om toppscorertittelen er ikke over.

Watford sliter borte

Watford var ikke sjanseløse mandag, men fortsatte sin svake bortetrend. Kun ett poeng er det blitt på de ti siste kampene på fremmed grunn.

Tottenham har ikke tapt tilsvarende kamp mot Watford siden 1994 (ligacup). I ligaen var mandagens nederlag det åttende strake borte mot Tottenham. Forrige seier kom da Graham Taylor ledet "The Hornets" til 5-1-seier i 1985.

Spurs har scoret i 23 strake PL-kamper. Det er London-klubbens beste rekke siden 26 strake kamper med mål i 1987.

