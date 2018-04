Hoppsjefen optimist etter møte med kulturministeren

ntbsport

Men hoppernes sportssjef, Clas Brede Bråthen, er positiv etter mandagens møte med kulturminister Trine Skei Grande (V).

– Det er veldig hyggelig at kulturministeren viser denne interessen for å løfte jentene opp i det som vi ønsker å gjøre til verdens beste hoppturnering, sier Bråthen til NTB.

– Jeg føler vi blir møtt med forståelse og innsikt, og så skjønner jeg at det er mange som sender henvendelser og ber om økonomisk støtte. Jeg opplever dette som flott oppfølging fra i vinter, fortsetter hoppsjefen.

Engasjementet bidrar

Før årets Raw Air var Grande til stede da FIS-topp Walter Hofer la fram spenstige planer for å løfte kvinnehoppingen. Borte er bakkebegrensningen som hindret Maren Lundby, Silje Opseth og Anna Odine Strøm fra å sette utfor i storbakker og skiflygingsbakker.

Det blir også langt flere verdenscuprenn for hoppjentene til vinteren.

– Vi er veldig glade for det engasjementet som kulturministeren viser, og det har bidratt til at vi ikke lenger har noen begrensninger på i hvilke bakker hoppjentene får hoppe i, sier Bråthen.

Må på plass innen 16. mai

Norges Skiforbund fikk ingen økonomiske lovnader mandag. Det må på plass for at skiforbundet kan ta på seg forpliktelsene som følger med når de ønsker å åpne Raw Air for hoppjentene.

Etter hva NTB forstår må Norges Skiforbund dokumentere hvor mye de har satset og satser på hoppjentene. Kulturministeren ønsker at forbundstoppene kommer tilbake med mer konkrete tall og spesifikasjoner.

Innen 16. mai må en økonomisk plan være på plass. Da bestemmer FIS-kongressen kommende vinters terminliste.

– Jeg er ikke noe mindre optimist etter dagens møte. Jentene er en veldig ung sport i vår gren, men har kraftig vekst. Vi har fått et veldig sterkt kommersielt potensial, men det tar tid før vi klarer å kapitalisere på det, sier hoppsjefen.

