Forliksrådet innstilte Edvartsens injuriesøksmål mot NFF-topp – nå kan saken havne i tingretten

Nå kan saken havne i tingretten.

I september i fjor ble Graff varslet om injuriesøksmålet fra Edvartsens advokat John Cristian Elden.

«NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenelig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF», uttalte Graff etter at Edvartsen ble avskjediget med umiddelbar virkning.

Edvartsen krevde økonomisk kompensasjon og mente uttalelsene var injurierende.

Forliksrådet avviser nå å behandle klagen fra Svein-Erik Edvartsen mot Graff. Den avgjørelsen kan ikke ankes til tingretten.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått beskjed om at forliksrådet ikke vil behandle erstatningskravet fra Edvartsen. Det tar jeg til etterretning, sier Svein Graff til NTB mandag kveld.

Forliksrådet viser til at saken ikke er avsluttet innen tre måneder etter at forliksklagen ble forkynt.

Kan havne i tingretten

Edvartsens advokat, John Christian Elden, sier til Aftenposten at saken likevel kan havne i tingretten. Ifølge Elden har Graff trenert saken.

– Vi synes det er leit. Saken var godt egnet til avgjørelse i Forliksrådet, slik rådet tidligere hadde bestemt. Men når Graff insisterer på å møte i retten i stedet, må vi bare ta det til etterretning, skriver Edvartsens advokat, John Christian Elden, i en tekstmelding til Aftenposten.

Graff avviser at han har trenert saken.

Edvartsens søksmål kan i stedet bli reist for tingretten.

– Forliksrådet har ikke avvist noen ting, men Graff ba om at de innstilte saken fordi de ikke rakk å avsi dom innen tre måneder fra saken kom inn. Den kan da behandles direkte i tingretten. Vi synes det er dumt at Graff vil i retten i stedet for å mekle, men det er hans valg. Kravet står som tidligere, skriver Elden i en epost til NTB mandag kveld.

Krangler om eposter

Norges Fotballforbund hevder Edvartsen har sendt flere falske eposter der han refser dommersjef Terje Hauge i NFF, samtidig som Edvartsen i mailene får positiv omtale.

Edvartsen hevder han ikke kjenner til de falske epostene.

I juni møtes Edvartsen og Norges Fotballforbund i retten. Dommeren har saksøkt sin tidligere arbeidsgiver etter at han mistet jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar.

