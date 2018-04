Solberg på pallen da Kristoffersson taklet snøføret best

ntbsport

Under krevende forhold viste Kristoffersson hvorfor han det siste året har vært verdens beste rallycrossfører. Svensken kjørte opp i tet og slapp aldri taket.

– Jeg er full av adrenalin. Det var svært vanskelige forhold, men jeg klarte å komme meg først over mål, sa Kristoffersson.

Med smart kjøring vant han foran den franske rallylegenden Sébastien Loeb og Solberg. Sistnevnte tok sin første pallplass for året. For to uker siden ble Solberg nummer fem i sesongåpningen i Spania.

Andreas Bakkerud viste knallsterk kjøring i søndagens kvalifiseringsomganger, og han var også bunnsolid i semifinalen. Men i finalen fikk han det tyngre. Bergenseren måtte til slutt nøye seg med en fjerdeplass i portugisiske Montalegre.

Historisk

Søndagens seier var Kristofferssons ellevte i rallycross-VM. Ingen har klart det tidligere. Han vant også i sesongstarten.

Kristofferson står med 53 poeng i VM-sammendraget. Bakkerud er toer med 44, mens Solberg på tredjeplass har 43.

– Finalen var et fantastisk race. Det er godt å være tilbake på seierspallen og en fin måte å glemme det faktum at jeg fikk motorstopp på startstreken i semifinalen. Underveis var jeg temmelig stikker på at jeg ikke ville greie det, men jeg tok i absolutt alt og kom til finalen. Jeg gratulerer Johan med nok en seier. Mest fornøyd er jeg med at vi har kjørt smart og sikret de VM-poengene vi var ute etter, sa Petter Solberg.

I motsetning til tidligere på dagen måtte Bakkerud se Kristoffersson være hakket hvassere i det første semifinaleheatet, men nordmannen tok uansett en komfortabel finaleplass. Han lå som nummer to mer eller mindre hele veien.

Solberg hadde heller ingen store problemer i jakten på finalebillett. Med god margin tok han tredjeplassen i det andre semifinaleheatet. Han endte bak svenske Timmy Hansen og Loeb.

Råsterk kjøring

Bakkerud vant begge søndagens to kvalifiseringsomganger. Dermed tok han 16 av 16 mulige VM-poeng foran semifinalene.

Bergenseren lå på femteplass etter lørdagens kvalomganger, men med råsterk kjøring bykset han seg helt opp i tetposisjon. Han vant kvalifiseringen foran Loeb.

Solberg var totalt kvalifiseringens sjette beste bak rallycrossrattet. Den norske veteranen fikk en lei start lørdag, men i de tre siste kvalomgangene kunne han vise til en 4.-, 3.- og 2.-plass.

