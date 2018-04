Nordmann klar for NFL-lag

ntbsport

Lørdag kveld kom samtalen som gjør ham til spiller i amerikansk fotball. Måler er å spille seg til fast plass på Baltimore Ravens til sesongstarten i september.

– Det føles herlig. Det har vært en lang prosess, og jeg har ikke turt å håpe på noe, men nå kan jeg endelig smile, sa Vedvik til TV 2 minutter etter at kontrakten var signert.

Vedvik hadde også muligheten til å spille for Tennessee Titans.

– Ravens spiller en ekstra preseason-kamp denne sesongen, og de lovet meg at jeg skal få spille hele den kampen mot Chicago Bears (NFLs årlige Hall of Fame-kamp 2. august). Da får jeg en hel kamp til å vise meg fram, så da var det enkelt å velge Ravens, sier han.

Vedvik skal vise seg fram både som «kicker» og «punter».

Baltimore Ravens ble stiftet i 1996 etter at den daværende eieren hadde flyttet klubben opp fra Cleveland. Klubben er etter hvert blitt et storlag og har vunnet Super Bowl to ganger. I 2000 ble New York Giants slått i finalen. I 2013 ble det seier over San Francisco 49ers.

(©NTB)