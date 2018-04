Hamilton rappet VM-ledelsen fra Vettel

ntbsport

Valtteri Bottas var på vei mot seier i Grand Prix-løpet i Baku, men få runder før mål ble finnen rammet av en punktering. Dermed suste Hamilton forbi og tok hjem seieren, som var hans første i år.

Den regjerende verdensmesteren vant foran finske Kimi Räikkönen, mens Sergio Pérez ble nummer tre. Sebastian Vettel hadde fordel av å starte i beste startspor etter lørdagens kvalifiseringsseier, men den tysk Ferrari-stjernen klarte ikke å bli bedre enn nummer fire.

Vettel sto med to strake Grand Prix-seirer før søndagens VM-runde. Han måtte se sammenlagtledelse glippe til erkerivalen. Hamilton har et forsprang på fire poeng.

Sikkerhetsbilen måtte ut på banen hele tre ganger under gateløpet i Baku. Den måtte i aksjon allerede etter første runde etter Räikkönens kollisjon med Eseban Ocon. Sistnevnte kjørte i veggen og måtte bryte.

Med elleve omganger igjen kolliderte Red Bull-duoen Max Verstappen og Daniel Ricciardo i hverandre. Dermed var løpet over for de to.

(©NTB)