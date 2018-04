Målløs Salah gir Liverpool CL-bekymring

ntbsport

Dermed er Liverpool fortsatt ikke sikret spill i Champions League neste sesong. Chelsea kan stjele Liverpools plass blant de fire beste i Premier League.

Lagene møtes på Stamford Bridge neste helg. Det kan bli et skjebnemøte i en hektisk innspurt for Liverpool. Onsdag skal Jürgen Klopps mannskap sikre finaleplass i den gjeveste europacupen.

Anfield-laget reiser til Roma med 5-2 etter første kamp i semifinalen. Vinner Liverpool mesterligaen, er de uansett garantert spill i Champions League til høsten.

Salahs kjempemiss kom etter bare fem minutters spill. Jack Butland i Stoke-målet nølte, mens egypteren kom alene igjennom. For en gangs skyld løftet Salah ballen utenfor og ikke i mål.

En tidlig scoring hadde trolig gitt et helt annet kampbilde enn der Paul Lamberts lag kunne tvinge ned tempoet i kampen. Lambert har aldri tapt på Anfield som manager. Heller ikke Salah maktet å ødelegge den statistikken (3-3-0).

Salah har scoret 31 ligamål denne sesongen, men som Liverpool lørdag slet han mot nedrykkstruede Stoke. Danny Ings fikk en sjelden sjanse fra start. Den skadeforfulgte spissen hadde ballen i mål like før pause, men fikk scoringen annullert for offside. TV-reprisene tydet på at den beslutningen var korrekt.

Snytt for straffe?

For første gang siden 2. juledag gikk Salah av banen på Anfield uten scoring. Liverpool følte seg også snytt for et straffespark da Stoke-forsvarer Erik Pieters handset mot slutten av kampen.

Det var ingen tvil om at ballen traff Stoke-spilleren i armen, men dommer André Marriner valgte ikke å gi Liverpool straffespark.

– Stoke var litt heldige i et par situasjoner. Uansett, det ble 0-0 og ingen nye skader. La oss kjempe videre, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpool-fansen fryktet det verste da kaptein Jordan Henderson lå nede med tydelig smerter i ankelen rett før pausen. Midtbanespilleren fikk behandling med ispose og kom i spill igjen.

Stoke vinner aldri på Anfield

For Stoke kan ett poeng på Anfield isolert være et godt resultat, men det kan vise seg altfor lite i kampen mot nedrykk. Fortsatt skiller tre poeng opp til Swansea på trygg grunn. Waliserne har spilt to kamper mindre og skal i aksjon mot Chelsea senere lørdag.

Liverpool har aldri tapt hjemme mot Stoke i ligaen. 54 kamper har gitt 43 seirer og 11 uavgjort.

Klopps mannskap har vært gode på hjemmebane denne sesongen. Forrige tap på Anfield kom mot Palace 23. april i fjor. Stoke på sin side er i elendig form. Kun én seier er det blitt på tolv kamper. På bortebane hadde klubben bare tatt ni poeng før lørdagens uavgjort mot CL-jagende Liverpool.

(©NTB)