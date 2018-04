Larvik samlet inn 2,2 millioner etter dugnad

ntbsport

Pengene må være på plass innen kort tid. LHK har kalt inn til ekstraordinært årsmøte 9. mai. I verste fall må klubben melde oppbud.

Men situasjonen ser litt lysere ut etter at fredagens innsamlingsaksjon ga god uttelling. LHK-spillerne trådte til for å selge den såkalte «Larvik-pakka» til 10.000 kroner per stykk.

– Vi solgte 221 pakker på fredagens dugnad, sier Larviks styreleder Cathrine Svendsen til VG.

Målet er å få solgt 300 pakker. Det vil gi klubben de 3 millionene den trenger. Spillerne har ikke fått utbetalt lønn for april.

Samtidig har vestfoldingene satt i gang en aksjon via Vipps. Landslagsspiller Thea Mørk håper i det lengste at Larvik styrer unna konkurs.

– Jeg tror det skal gå inntil det motsatte er bevist. Jeg håper inderlig at dette ordner seg. Det hadde vært ekstremt rart og feil om denne klubben bare skulle forsvinne, sa hun nylig til VG.

Larvik har dominert norsk klubbhåndball i en årrekke, men denne sesongen måtte klubben se Vipers Kristiansand ta over tronen. Sørlendingene ble både serie- og cupmestere.

