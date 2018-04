Johnson-dobbel forhindret ny Ranheim-triumf

ntbsport

Ranheims sesonginnledning med fire seirer, én uavgjort og to tap er uansett over all forventning.

Lørdag gikk laget mot en ny stortriumf, men to mål fra Vålerengas superspiss Sam Johnson, det siste like før slutt, gjør at Svein Maalens mannskap måtte nøye seg med ett poeng.

– Jeg er veldig glad. Det er ikke lett å være spiss i norsk fotball, så du må ta vare på de mulighetene du får, sa tomålsscorer Johnson til Eurosport etter kampen.

Erik Tønne scoret ett av Ranheims mål, men måtte skuffet konstatere at det kun ble ett poeng. Nå venter storebror Rosenborg borte i neste seriekamp.

– Det blir en tøff bortekamp der vi ikke forventer å få med oss noe som helst. Men vi har troen på at vi kan klare det, og det kommer til å bli en folkefest.

Løkberg sendte laget i ledelse

Laget, som slo Sogndal i kvalifisering til Eliteserien forrige sesong, tok ledelsen etter 19 minutter lørdag da Kristoffer Løkberg satte inn 1-0.

Midtbanespilleren fikk ballen på rundt 16 meter, og med venstrefoten skrudde han den nydelig inn i Adam Larsen Kwaraseys høyre hjørne.

Vålerenga utlignet imidlertid raskt da Sam Johnson var nettopp rask etter å ha utnyttet en forsvarsfeil i Ranheim-laget.

Eirik Valla Dønnem spilte en pasning tilbake mot lagkamerat Daniel Kvande, men ballen forsvant over foten til Kvande og endte plutselig i beina på en fremadstormende Johnson. Spissen satte på turboen, og var iskald da han kom alene med Ranheim-keeper Even Barli.

Mads Reginiussen, som har vist seg som målfarlig denne sesongen, hadde muligheten til å sende Ranheim i ledelse til pause, men hans avslutning fra kloss hold etter 41 minutter forsvant utenfor.

Johnson igjen

Etter 60 minutter fikk imidlertid hjemmefansen mer å juble for da Erik Tønne lurte offsidelinjen til Vålerenga.

26-åringen tok ned en gjennombruddspasning fra Daniel Kvande på brystet, før han på elegant vis satte ballen i mål bak en utrusende Larsen Kwarasey.

Ranheim-laget gikk mot en ny sterk trepoenger, men etter 85 minutter dukket Johnson opp igjen. 24-åringen lurte på bakre stolpe da Simen Juklerød drev fremover på høyresiden, og innlegget til sistnevnte fant pannebrasken til Johnson, som satte ballen kontant i mål.

På overtid fikk Vålerengas Ivan Näsberg marsordre etter en viljehands, og ga samtidig Ranheim en siste mulighet på frispark i god posisjon. Hjemmelaget maktet imidlertid ikke å utnytte situasjonen, og gikk av banen med 2-2.

Resultatet gjør at Ranheim ligger på tredjeplass med 13 poeng, mens Vålerenga har 11 poeng på femteplass.

(©NTB)