Åge Hareide støtter Bendtner: – Kunstgress burde egentlig vært forbudt

Nylig uttalte Rosenborg-stjernen Nicklas Bendtner seg negativt om kunstgressdominansen i Norge.

Hareide følger opp i et intervju med Dagbladet:

– Nicklas har helt rett, kunstgress er ikke egnet som underlag på toppnivå. Det burde egentlig vært forbudt, sier den danske landslagssjefen.

Selv Start og Viking har gått over til kunstgress.

– Man snakker om å hevde seg internasjonalt og så velger man å prioritere et underlag som ødelegger flere av forutsetningene for å lykkes, sukker Hareide.

Trenerveteranen har følgende råd til unge norske spillere.

– Før kunne jeg være enig i at unge spillere kunne ha godt av et ekstra år eller to i Norge før de reiste ut. Nå, på grunn av kunstgresset og fotballen det framtvinger, mener jeg de som har muligheten bør dra dit det er naturgress før det er for seint, sier Hareide til Dagbladet.

