Bendtner-magi senket Lillestrøm i mesterfinalen

30-åringen jager plass i den danske VM-troppen til Åge Hareide. Mot LSK hadde RBK-trener Kåre Ingebrigtsen plassert Bendtner i en fri rolle bakk de tre angriperne. Der boltret den tidligere Arsenal-spissen seg.

Sju minutter inn i annen omgang fikk man se hvorfor Bendtner har et så stort navn hjemme i Danmark. RBKs nummer ni fintet og løp forbi flere Lillestrøm-forsvarere før han nydelig løftet ballen opp i hjørnet bak en sjanseløs Marko Maric.

Scoringen ble den store beholdningen i supercupkampen. Tidvis viste Bendtner et nivå som ikke alle RBK-reservene hang med på. Hans pasninger, opplegg og invitasjoner ble ikke alltid utnyttet av de unge lagkameratene.

Bendtner spilte for øvrig med kapteinsbindet torsdag. Mannen som kan bli dansk VM-joker kledde rollen som kaptein.

Maric slapp med skrekken

Det kunne blitt mange flere mål i møtet mellom fjorårets serie- og cupmester. Gary Martin lurte alle med et frekt innlegg som dalte i tverrliggeren bak RBK-målvakt Arild Østbø etter 14 minutter. Kort tid etter var LSK-keeper Marko Maric nær å slippe et innlegg fra Rafik Zekhnini i eget mål. Maric har slitt med tabber denne sesongen, men kroaten slapp med skrekken.

Charles Chinedu Ezeh var nær å gi vertene ledelsen etter 36 minutter da han headet enn god corner fra Simon Rafn i gresset, men ballen spratt opp i tverrliggeren. Etter pause var Jonathan Alberto Levi nær å skru inn et lekkert frispark, men Maric reddet strålende.

For Lillestrøm var innbytter Kristoffer Ødemarksbakken nær scoring, men hans knallharde avslutning ble flott reddet av Arild Østbø. Mot slutten jaget de gule og svarte 1-1, men RBK-forsvaret ofret seg gang på gang mot skuddvillige verter. Og da Simen Rafn fikk godt treff to minutter før slutt, var Østbø igjen på jobb. Deretter misbrukte superveteran Frode Kippe en god mulighet.

Det hadde ikke vært ufortjent om LSK hadde utlignet mot et B-preget Rosenborg, men de seiersvante trønderne kunne løfte mestertrofeet akkurat slik mange hadde tippet.

Stoppet av vinteren

Årets supercup skulle egentlig vært spilt 5. mars, men snø og kulde tvang fram en utsettelse. Åråsen badet i snø, og lagene gikk i stedet inn i LSK-hallen og spilte treningskamp.

Torsdag var det vårlig i Lillestrøm. Åråsen badet i sol, selv om småsur trekk vitnet om at sommeren fortsatt er et stykke unna. Bendtner oppsummerte vel temperaturen der han løp rundt i vanter i slutten av april.

Det var nokså glissent på tribunene, men lite annet er vel å vente når supercupen spilles etter at seks serierunder er unnagjort i Eliteserien. Samtidig skal Kanarifansen ha ros for at de virkelig skapte en flott stemning når så mange uteble fra kamp.

Mesterfinalen ble spilt for første gang i fjor. Da vant Rosenborg 2-0 mot Brann.

