Wenger får 100 millioner for å forlate Arsenal

Fredag bekreftet Arsenal at Wenger forlater klubben etter 22 år i manager-stolen, visstnok etter flere samtaler mellom klubb og manager.

– Etter nøye vurdering og diskusjoner med klubben kjenner jeg at det er rett tid for meg å tre av etter denne sesongen, skrev Wenger på klubbens hjemmeside.

Den engelske avisen Daily Mail mener derimot å vite at franskmannen fikk sparken, og at 68-åringen sto fast på at han ville ha sin lønn også neste år selv om han ikke leder klubben.

Aftonbladet siterer den engelske avisen på at klubbens ledelse, med eier Stan Kroenke i spissen, hadde fått nok av klubbens svake resultater. Videre skriver avisen at ettersom Wenger ikke går frivillig må Arsenal betale Wengers lønn ut franskmannens opprinnelige kontraktsperiode, som strakte seg ut neste sesong.

Det koster «The Gunners» ikke mindre enn 100 millioner kroner.

