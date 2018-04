Ustoppelige Salah ydmyket gamleklubben

ntbsport

De flestes øyne var rettet mot Salah foran kampen på Anfield. Egypteren, som kom fra nettopp Roma før sesongen, har hatt en fenomenal sesong i Liverpool-trøya.

Tirsdag fortsatte 25-åringen i samme spor. Svimle Roma-forsvarere fant ingen å måte å stoppe Salah og fikk svi i form av to vakre scoringer. Samtidig supplerte Salah med to målgivende pasninger.

– Hva skal man si? Han er fantastisk, det kan alle se. Jeg er veldig glad på hans vegne, sa lagkamerat Virgil van Dijk til Viaplay om lagkameraten.

Salah står nå med 43 mål på 47 kamper denne sesongen. Liverpool-legenden Ian Rush har klubbrekorden med 46 fulltreffere. Den står for fall.

Da Salah ble tatt av banen, glapp det for Liverpool. De to Roma-målene gir italienerne håp foran returkampen. Manager Klopp var likevel storfornøyd.

– Dette var imponerende. Alle vet hvor vanskelig det er å skape sjanser mot italienske lag. Vi løste det strålende, sa han.

Perle

Første omgang var drøyt halvspilt på Anfield da Salah fikk tid til å avslutte fra noe skrå vinkel feltet, og avslutningen som fulgte var av aller ypperste kvalitet. Ballen føk inn i krysset bak Roma-keeper Allison.

Premier League-toppscorerens 42. mål for sesongen var trolig det så langt vakreste.

Rett før pause doblet samme mann etter å ha blitt frispilt av Roberto Firmino på en rask kontring. Alene med keeper vippet han ballen elegant inn i det tomme målet.

Ikke overraskende var Salah også involvert i 3-0 og 4-0. Først slo egypteren pasningen da Sadio Mané trillet ballen i mål tidlig i annen omgang, og deretter serverte han Firmino ballen på sølvfat forut for mål nummer fire.

Firmino stanget deretter inn sitt tiende mål i mesterligaen denne sesongen. Da så ingenting ut til å kunne stoppe hjemmelaget, men så forlot Salah banen.

To raske

Det snudde kampbildet. Først tok Edin Dzeko på vakkert vis ballen ned på brystkassa og prikket inn 5-1.

Deretter fikk gjestene straffe da James Milner handset i eget felt. Straffesparket satte Diego Perotti rett i krysset, og Roma kun fort fått enda et mål på slutten.

– Vi scoret flotte mål, men å slippe inn to de siste 15 minuttene er ikke akseptabelt. Vi må se på det, og gjøre det bedre neste gang. Vi må forberede oss på en tøff kamp i Roma, sa van Dijk.

De to reduseringene gir uansett italienerne et ørlite håp om en snuoperasjon. I kvartfinalene røk Roma 1-4 i den første kampen mot Barcelona, men slo tilbake med 3-0-seier og avansement hjemme på Stadio Olimpico i returoppgjøret.

Det åpner for et nytt italiensk mirakel.

– Vi må lære av de feilene vi gjorde i dag. De to sene målene gir oss håp, sa Roma-spiller Radja Nainggolan.

– Jeg kan også reglene. Vinner de med tre mål, er de videre. Men for å klare det, må de satse veldig offensivt. Da må de også håndtere våre kontringer, så jeg tror vi får våre sjanser, sa Jürgen Klopp.

Ubeleilig skade

Skåret i gleden for Liverpool tirsdag var at formsterke Alex Oxlade-Chamberlain gikk i bakken med store smerter etter mindre enn et kvarters spill. Den tidligere Arsenal-spilleren forsøkte å komme seg på beina, men klarte tilsynelatende ikke å tråkke ned på foten og måtte bæres ut på båre.

Hjemmelaget ble tvunget til å gjøre et tidlig bytte, uten at Georginio Wijnaldums inntreden tilsynelatende svekket Jürgen Klopps mannskap det minste.

Etter kampen omtalte tyskeren Oxlade-Chamberlains skade som «alvorlig».

Skaden kan også være svært dårlige nyheter for Englands landslagssjef Gareth Southgate, som garantert ønsker seg Oxlade-Chamberlain i troppen til sommerens VM-sluttspill i Russland.

(©NTB)