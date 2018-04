Goffin avverget matchball og vendte

ntbsport

Granollers vant første sett 6-4 og ledet 5-1 i det neste før Goffin vant spillet sitt. Belgieren vant settet i tiebreak og utklasset sin spanske motstander i avgjørende sett på vei mot seier 4-6, 7-6 (7-2), 6-2.

– Det føles veldig tungt når du er så nær og likevel ikke greier å avgjøre kampen, sa Granollers, som er nummer 129 på rankingen.

– Det var tøft å tape, og det er ikke mange positive tanker i hodet mitt akkurat nå.

Feliciano López, som setter rekord ved å delta i turneringen for 18. gang, nedkjempet Dusan Lajovic 6-4, 2-6, 6-4. Dermed kan han i 3. runde komme til å møte en annen og mer kjent serber i Novak Djokovic. Den tidligere verdenseneren møter Martin Klizan i 2. runde onsdag.

– Jeg planla ikke å delta her, men da jeg ble slått ut i Monte Carlo Masters bestemte jeg å be om en invitasjon likevel, sier Djokovic, som tapte i åttedelsfinalen i Monaco.

– Jeg har ikke spilt så mye i år, og jeg ønsker å kunne spille uten å tenke på skulderen.

Roberto Carballes slo Andreas Haider-Maurer i strake sett og er klar for kamp mot Rafael Nadal i 2. runde. Den spanske gruskongen jager sin 11. tittel i turneringen, etter at han sist helg vant Monte Carlo Masters for 11. gang.

