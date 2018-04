Flaggtrøbbel for linjemann i Liverpool

ntbsport

Linjemannen fikk problemer da han skulle markere for en offside tidlig i kampen på Anfield. På det tidspunktet hadde han nemlig ikke noe fungerende flagg å vifte med.

Tyskerens flagg hadde gått i stykker kort tid i forveien, og flagget han fikk som erstatning var heller ikke mulig å bruke.

Da Liverpools Roberto Firmino ble frispilt etter bare fem minutter løp dermed assistentdommeren langs linja med et flagg i den ene hånden og en pinne i den andre.

Til slutt hevet han pinnen for å markere for offsiden, men det var vrient å registrere for både kampens dommer Felix Brych og andre.

Etter hvert fikk assistentdommeren hjelp til å få reparert det ene av de to flaggene.

