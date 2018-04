Nantes tok første stikk mot Myrhol og Skjern i mesterligaen

ntbsport

Myrhol og hans Skjern fikk det tøft, men klarte å redusere nederlaget til slutt. Det danske laget lå under med ti mål tolv minutter før slutt.

Det var Skjern som kom best i gang og ledet med 3-1, men fra 5-5 rykket Nantes med Espen Lie Hansen i laget virkelig ifra. Vertene ledet med 18-12 til pause.

Myrhol, som sto for fire mål i kampen, måtte gi seg mot slutten. Det gjorde ikke jobben lettere for de tapre danskene. Skjern hadde store problemer med å stoppe Nantes' giftige kontringer. Laget scoret hele elleve mål i den fasen av spillet, mens det danske laget ikke hadde et eneste kontringsmål.

Vardar Skopje sto for en meget solid kamp da makedonierne slo det tyske storlaget Kiel med 29-28 på bortebane. Kiel rotet bort en to måls ledelse med tre minutter igjen av kampen.

Lørdag sikret Sander Sagosen og PSG seg et godt utgangspunkt med 34-28-seier i bortemøtet med polske Kielce.

(©NTB)