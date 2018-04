Kvitova sendte Tsjekkia til Fed Cup-finale

ntbsport

Julia Görges hadde tent et tysk håp om vending med 6-4, 6-2 over Karolina Pliskova i den første singlekampen søndag. Dermed reduserte hun til 1-2 etter at tsjekkerne vant begge lørdagens kamper.

Kvitova brukte ikke lang tid på å slukke håpet og sende Tsjekkia til finale for sjette gang på de siste åtte årene. Hun gjorde det klart at hun og lagvenninnene er langt fra mette på suksess i turneringen.

– Hvert år er det gøy å være med, og vi er glade for å være i finalen. Jeg visste at jeg måtte innlede kampen sterkt og aldri slippe opp. Helt fra start merket jeg at alle mine våpen fungerte, sa hun etter oppvisningen mot tidligere verdensener Kerber.

Den andre semifinalen mellom Frankrike og USA er ikke avgjort, men Sloane Stephens ga amerikanerne 2-1-ledelse med 6-2, 6-0 over Kristina Mladenovic.

Mladenovic imponerte da hun lørdag vendte 1-6, 0-3 til seier mot Coco Vandeweghe, som hadde vunnet sine 13 siste Fed Cup-kamper. Dermed sto det 1-1 etter første dag.

Det ble aldri noen fransk vending i søndagens duell. En endring i USA-laget gjør at Madison Keys erstatter Vandeweghe i singlekampen mot Pauline Parmentier. Sistnevnte må vinne den for å holde hjemmelaget inne i kampen i Aix-en-Provence. I så fall avgjør den avsluttende doublekampen.

(©NTB)