Chelsea ordnet drømmefinale i FA-cupen

Et øyeblikks magi fra Chelsea var alt som skulle til for å gi blåtrøyene ledelsen i FA-cupens semifinale.

Olivier Giroud var fullstendig omringet av motspillere da han mottok ballen i feltet. Først ventet han ut Mario Lemina, fintet bort Maya Yoshida, lurte bort Cédric og satte ballen i mål, mens Jan Bednarek og keeper Alex McCarthy så nederst i haugen av Southampton-spillere som hadde blitt lurt av den franske spissen.

Den målgivende pasningen fikk Giroud av banens gigant Eden Hazard. Da var det spilt ett minutt av annen omgang.

Semifinalen på Wembley ble en kamp med to helt forskjellige omganger. Mens den første knapt inneholdt en eneste stor sjanse, var annen omgang en eneste lang sjanse-bonanza.

Alene med keeper

Shane Long rotet bort ballen da han var alene med keeper. Kampens dårligste touch sendte ballen til side for mål da iren skulle runde Willy Caballero.

Deretter reddet Caballero på mirakuløst vis da Nathan Redmond sendte av gårde et knallhardt skudd fra 20 meters hold etter 72 minutter.

Så fikk Southampton ballen i mål, men dommer Martin Atkinson blåste for angrep på keeper. TV-reprisene viste at Charlie Austin trolig ikke gjorde noe galt da Caballero fomlet ballen over streken.

Ti minutter før full tid ble målscorer Giroud tatt av banen og erstattet med Álvaro Morata. Den spanske spissen brukte kun to minutter på å stange ballen bak en sjanseløs Alex McCarthy i Southampton-buret.

Lagene fortsatte å skape sjanser, og på få sekunder smalt Charlie Austin ballen i stolpen fra skrå vinkel. Kort tid etter ble Chelseas forsøk reddet på strek.

Drømmefinale

Det manglet ikke på sjanser, men flere mål ble det ikke. Dermed er Chelsea klar for sin annen strake FA-cupfinale. I fjor ble det finaletap mot Arsenal. I år venter Manchester United etter at de rødkledde slo Tottenham 2-1 i sin semifinale lørdag.

I tillegg til Southampton har Chelsea slått Norwich, Newcastle, Hull og Leicester på veien til det mange vil kalle en drømmefinale.

Finalen spilles 19. mai på Wembley.

