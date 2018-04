ntbsport

Selby fikk problemer umiddelbart og lå under 0-4. Han vant de to neste rammene, men tapte så de tre neste og lå under 2-7 da spillerne tok pause. Selby skapte antydning til spenning ved å redusere til 4-8, men 43-årige Perry brukte rutinen og halte i land seieren.

Selby var naturlig nok toppseedet i VM-turneringen i Sheffield, som varer til 7. mai. Perry var useedet.

