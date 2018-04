Nadal mot Monte Carlo-tittel nummer 11

ntbsport

31-åringen må vinne finalen for å holde Roger Federer bak seg på verdensrankingen, men så langt er det ingenting som tyder på at han skal miste sitt hegemoni på grus. Etter å ha slått 4.-seedede Dimitrov 6-4, 6-1 er han oppe i 34 strake settseirer på favorittunderlaget.

– Hvert år er ulikt, og alle er like spesielle, sa Nadal om turneringen som tradisjonelt innleder grussesongen.

– Jeg konsentrerer meg om å gjøre de tingene jeg må for å ha sjanse til å vinne. Jeg tenker ikke på muligheten til en ny tittel, jeg skal legge en plan og gjøre meg klar til å prestere.

Han slo Dimitrov for 11. gang på 12 forsøk. Etter et jevnt første sett trengte han bare en halvtime for å fullføre jobben i 2. sett.

Nadal spiller sin første ATP-turnering siden han i januar måtte trekke seg fra Australian Open-kvartfinalen med hofteproblemer. Han har ikke vist tegn til rust.

I kvartfinalen knuste han sterke Dominic Thiem med 6-0, 6-2, og den spanske gruskongen har tapt bare 16 game på fire kamper denne uken.

Søndag kan han ta sin 31. Masters-tittel. Ingen annen har så mange.

Motstander i finalen blir enten 3.-seedede Alexander Zverev, som feiret 21-årsdagen fredag med kvartfinaleseier, eller useedede Kei Nishikori.

