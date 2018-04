Ancelotti liker Arsenal-kobling

ntbsport

Fredag ble det bekreftet at Wenger går av etter sesongen. Franskmannen har vært Arsenal-manager siden høsten 1996.

Mange navn er nevnt som mulige arvtakere. Blant dem er Ancelotti, som har trent en rekke storklubber de siste 20 årene. Italieneren har vært ledig på trenermarkedet siden han fikk sparken i Bayern München i september.

Ancelotti sier han er klar for å ta over en ny klubb, men understreker at prosjektet må føles riktig. Faller Arsenal-jobben inn i den kategorien? 58-åringen er i alle fall ikke lunken til tanken.

– The Gunners (Arsenal) avgjør sin egen framtid. Hvis jeg er involvert i planene deres, vil jeg være henrykt over det fra et profesjonelt ståsted. Min framtid avhenger av mulighetene og prosjektene jeg blir presentert. Det er ikke bare opp til meg, sier Ancelotti.

I 2010 ledet han Chelsea til både Premier League-tittel og FA-cupgull i sin første sesong i England. Ancelotti har også trent fotballgiganter som Juventus, Milan og Real Madrid.

Han hyller Wengers valg om å tre til side som Arsenal-manager ved sesongslutt. London-klubben har hatt stor suksess under 68-åringens ledelse, men de siste sesongene har vært turbulente.

– Jeg mener det er en utmerket avgjørelse. Wenger gjør det basert på respekten han har for klubben. Arsenal har også vist ham mye respekt. Han har gjort og gjør fortsatt en fantastisk jobb, mener Ancelotti.

Wenger har muligheten til å runde av Arsenal-karrieren med sin første internasjonale tittel. Londonerne møter torsdag spanske Atlético Madrid i den første av to semifinalekamper i europaligaen.

En finaletriumf der vil sikre Arsenal og Wengers arvtaker mesterligaspill neste sesong.

