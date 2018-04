Lance Armstrong inngår forlik – betaler 5 millioner dollar

ntbsport

Armstrong sto overfor en rettssak som skulle ha startet 7. mai i Washington etter at hans tidligere lagkamerat på U.S. Postal Service-laget, Floyd Landis, hadde gått til søksmål i 2010 og krevd erstatning.

Landis fikk med seg amerikanske myndigheter i søksmålet og ville ha fått en tredel av kravet på 100 millioner dollar hvis de fikk medhold.

Myndighetene krevde kompensasjon for millioner av dollar som de brukte til å sponse Armstrong og laget hans gjennom det statlige postselskapet.

Det var blant annet Landis' innrømmelse av doping som bidro til at amerikanske antidopingmyndigheter fikk bevis for de mange anklagene mot Armstrong.

Armstrong: – Glad

Dopingboblen sprakk i 2012, og i 2013 gikk Armstrong ut i et TV-intervju på Oprah Winfrey og innrømmet bruk av steroider og andre prestasjonsfremmende legemidler og metoder. Armstrong hadde da allerede lagt opp, men avsløringen rystet hele sykkelsporten og førte til at Armstrong blant annet ble fratatt sine sju sammenlagtseirene i Tour de France.

I en uttalelse sendt til nyhetsbyrået AP skriver Armstrong at han er glad for å ha «sluttet fred» med postselskapet.

– Selv om jeg mener at deres søksmål var ufortjent og urettferdig, og selv om jeg bruker mye penger for å løse det, har jeg helt siden 2013 prøvd å ta fullt ansvar for mine feil og upassende oppførsel og gjøre opp for meg når det er mulig, sier han.

Søksmålet fra myndighetene var det mest alvorlige av en rekke rettsoppgjør som har fulgt Armstrong etter at dopingskandalen ble kjent. Den tidligere sykkelstjernen har allerede lidd store økonomiske tap etter å ha mistet alle sine største sponsorer og blitt tvunget til å betale tilbake over 20 millioner dollar i erstatninger og forlik i flere andre saker.

– Ingen er hevet over loven. Dette forliket viser at de som bedrar staten, vil bli stilt til ansvar, sier regjeringsadvokat Chad Readler.

– Ikke nok å si unnskyld

Landis' advokat, Paul Scott, sier at forliket holder Armstrong ansvarlig for jukset, selv om summen ble mye lavere enn det de mener de økonomiske skadene har vært.

– Det er ikke nok å gå på Oprah og si unnskyld. Vårt mål var å holde ham ansvarlig økonomisk på en skikkelig måte, og denne avtalen sørger for det, sier Scott.

Armstrong har innrømmet i et intervju at han ville risikert å gå mot økonomisk ruin dersom han skulle bli dømt til å betale 100 millioner dollar. Han er trolig fortsatt god for flere millioner dollar gjennom investeringer og eiendommer han besitter.

