Gladbach gjorde kort prosess

Hjemmelaget gjorde kort prosess og punkterte kampen før pause. Lars Stindl scoret ledermålet allerede i det 8. minutt. Raffael doblet ledelsen, mens Christoph Kramer fastsatte resultatet like før sidebytte.

Gladbach er på 8.-plass før resten av helgens serierunde. Det er tre poeng opp til en plassering som gir europaligasjanse.

Wolfsburg hadde holdt nullen i sine tre foregående kamper, men fredagens smell gjør at laget har all grunn til å titte seg over skulderen. Laget er på 14.-plass, men Mainz og Freiburg på plassene bak har like mange poeng.

Freiburg er i øyeblikket på kvalifiseringsplassen i 1. Bundesliga, men klatrer forbi med minst ett poeng mot nestjumbo Hamburg lørdag.

