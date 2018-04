Start uten førstekeeperen i to måneder

ntbsport

– Han er naturligvis veldig, veldig skuffet. Det er hardt for ham. Så er det veldig synd for oss også, men det er fotball. Vi må være klar for de utfordringene, sier Start-trener Mark Dempsey til lokalavisen.

Ifølge Fædrelandsvennen intensiverer Start jakten på en erstatter. Selv om overgangsvinduet er stengt, så kan Start hente keeper under kontrakt med norsk klubb.

Regelverket åpner for at klubbene kan få dispensasjon til å hente keepere dersom de har en målvakt som er ute i over 30 dager.

(©NTB)