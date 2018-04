PSG klar for cupfinale mot 3.-divisjonslag

ntbsport

PSG, som allerede har sikret seg ligagullet, sikter seg nå inn mot sin fjerde cupseier på rad, som vil være ny rekord for klubben.

Det eneste som kan stoppe dem er cupsensasjonen Les Herbiers, som også er klare til oppgjøret på Stade de France 8. mai. Laget har et totalbudsjett på 2 millioner euro, mens PSG-budsjettet er omtrent 270 ganger større.

Det er ikke første gang et 3.-divisjonslag tar seg til den franske cupfinalen. Quevilly gjorde det samme i 2012 og tapte bare 0-1 for Lyon i finalen.

Ismaël Diomandé satte inn Caens eneste mål i onsdagens oppgjør, men måtte forlate banen med rødt kort etter 90 minutter.

Christopher Nkunku scoret to mål for PSG, mens Kylian Mbappé sto for det siste.

(©NTB)