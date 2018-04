Fartsfest for råskinnet Ferrari

ntbsport

– Hesten er klar, men jeg skynder meg langsomt, sier trener og kusk Per Oleg Midtfjeld.

Han har til oppgave å foredle fem år gamle Ferrari B.R. til å bli en verdensstjerne. Så langt har hesten vunnet 16 av 19 løp og har tjent drøyt 1,4 millioner kroner.

I fjor ble det verdensrekord for 4-åringer på Jarlsberg Travbane. Atskillig mer penger og heder vil det bli om hesten blir så god som de fleste traventusiaster tror og håper:

– Visst merker jeg presset fra omgivelsene, men jeg vet akkurat hvordan jeg vil matche Ferrari B.R. Han skal få ett løp av gangen, og han skal gradvis bygges opp til å bli en topphest. Jeg tror på begrepet «skynde seg langsomt», sier Per Oleg Midtfjeld til Equus Media.

Sprintløp

Ferrari B.R. gjør lørdag sin andre start for året. I den første ble det enkel seier. Nå blir hingsten hardt betrodd i kampen om førstepremien på 100.000 kroner i Kjell Håkonsens minneløp, men Per Oleg Midtfjeld vil ikke ta munnen for full:

– Visst har jeg tro på en plass i toppen, men vi møter en tøff konkurrent i 3 Donatomite og Frode Hamre. Ferrari B.R. kan fort levere et kjempeløp – og likevel ikke vinne, men når det er sagt så har hesten sett bra ut i trening etter seieren i årsdebuten. Han skal sprinte for annen gang i karrieren. Sitt første sprintløp vant han, og han er en type hest som takler alle distanser, fortsetter Per Oleg Midtfjeld.

Oslo?

Om Ferrari B.R. gjør det bra på Forus og eventuelt i sin neste start, så vil det nærmest være et folkekrav at han deltar i Oslo Grand Prix på Bjerke 10. juni. Midtfjeld medgir at det frister:

– Det er kjempemorsomt å kjøre de aller største løpene, og om det viser seg at Ferrari B.R. er i toppform når Oslo Grand Prix nærmer seg, så skal jeg ikke avvise at det blir start der. Nå tar vi Forus først. Deretter ligger det an til start i Copenhagen Cup 13. mai. Jeg føler i hvert fall at hesten er i rute, og i fjor gikk han svært mye fram med ett løp i kroppen. Det blir derfor spennende å se hvor god han er på Forus lørdag, kommenterer Per Oleg Midtfjeld.

Klar

Et annet norsk håp som allerede er invitert og har takket ja til Oslo Grand Prix er Lionel. Hesten ble nummer to i fjorårets Oslo Grand Prix og vant et løp på Solvalla sist tirsdag: – Han var veldig god og er i rute foran storløpene. Nå blir det kjempeartig å starte igjen i Oslo Grand Prix, sier kusk og eier Gøran Antonsen til Equus.

(©NTB)