Lionel vil til gigantløp, må vente på beskjed

ntbsport

– Jeg hadde håpet å få en invitasjon, men må nok vente til etter Olympiatravet, sa han etter at Lionel delte seieren med svenske Charrua Forlan på Solvalla tirsdag.

– Jeg anser Lionel som en meget aktuell kandidat til Elitloppet den siste helgen i mai, kommenterte Solvallas sportssjef Anders Malmroth til Equus.

Olympiatravet går neste lørdag i Göteborg og har 1,5 millioner kroner til vinneren.

Lionel, den beste travhesten i Norge for tiden, gjorde tirsdag sin første start etter et skuffende opphold i Frankrike i vinter. Perioden i Frankrike endte med en relativt alvorlig skade.

– Jeg var nær ved å angripe tidlig med Lionel, men tenkte på at han hadde vært lenge borte fra løp, og at formen neppe var på topp. Så feil tok jeg, for Lionel var glimrende, sa Antonsen.

Bedre neste helg?

I fjor vant Lionel Olympiatravet. Han har tjent 12,5 millioner kroner hittil i karrieren, og nå spisses formen mot løpet om halvannen uke.

– Vent og se, formen vil stige mye fram dit. Han fikk den gjennomkjøringen han trengte. Jeg forstår Antonsen som vil starte Lionel i Elitloppet. Får vi en slik invitasjon, er svaret ja fra meg også, sa svenske Daniel Redén på Solvalla tirsdag.

Redén er trener og virket absolutt fornøyd med det Lionel leverte.

(©NTB)