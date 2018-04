Fotball-NM: Ullern nær å detonere cupbomben mot Stabæk

ntbsport

Den sjarmerende førsterunden i fotball-NM utviklet seg til en vond drøm for eliteserielaget Stabæk. Eliteserielaget slet med å finne ut av hvordan de skulle bryte ned 3.-divisjonslaget fra Oslo, og bæringene våknet ikke før det gjensto to minutter av kampen.

På det tidspunktet lå det an til at Emmanuel Bergstrøm skulle bli kampens store spiller med to mål, men Franck Boli og Ohi Omoijuanfo scoret hver sin gang i kampens siste minutter og sørget for at kampen gikk til ekstraomganger. I ekstraomgangene var Stabæk suverene og vant til slutt 5-3.

Odd var i scoringshumør borte mot Skarphedin. Gjestene ga seg ikke før ni baller lå i nettet. Tobias Lauritsen skåret fire mål i Odds 9-0-seier.

I Fredrikstad var det Østsiden som fikk kjenne på eliteserienivået av Sarpsborg 08. Halvveis i kampen ledet sarpingene 7-1, og sørget for at det ikke var mye spenning igjen da annen omgang startet. Sarpingene vant til slutt 9-2.

Også 4.-divisjonslaget Årvold fikk det tungt i møtet med sitt eliteseriemøte med Vålerenga. Årvold hang med en halv time, men da hovedstadslaget scoret fem mål på ni minutter i første omgang var spenningen også her borte før kampen var halvspilt. Vålerenga vant til slutt 8-0.

Sigurdarson-trippel

Spennende ble det heller ikke i oppgjøret mellom Vigør og Start. Aron Sigurdarson scoret tre av Starts åtte mål mot 4. divisjonslaget i 8-1 seieren til eliteserielaget. Hjemmelaget fikk Aron Abrahamsen utvist etter 72 minutter, men Anel Valjevcic klarte likevel å få ballen i mål med en mann mindre på banen.

Molde og Brann vant sine kamper 6-1 mot henholdsvis Træff og Sandviken. Daniel Chima Chukwu scoret tre av målene for Molde.

I Tønsberg måtte 4. divisjonslaget Eik Tønsberg se seg slått av fylkets storebror Sandefjord. Eliteserielaget ledet 3-1 til pause, og satte inn ytterligere tre mål etter hvilen. Det endte 6-1 på Tønsberg Gressbane.

Straffe

Et straffespark måtte til for at Ranheim skulle avansere mot 4. divisjonslaget Kvik. Andreas Helmersen satte straffen i mål og sendte eliteserielaget videre i cupen.

Lillestrøm vant 3-0 borte mot 4. divisjonslaget Kløfta, mens Kristiansund vant med samme sifre borte mot Sunndal (4. divisjon).

Videre gikk også Strømsgodset etter 4-1 seier borte mot Vestfossen, mens Haugesund tok seg videre med 3-0-seier mot Skjold fra 4. divisjon. Tromsø vant 3-1 borte mot Skjervøy.

Bodø/Glimt og Rosenborg spiller sine 1.-rundekamper torsdag. De møter henholdsvis Melbo og Trygg/Lade.

